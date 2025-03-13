Fenerbahçe, Rangers Karşısında İlk Yarı Önde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya’nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk yarıda sarı-lacivertliler, 1-0’lık bir üstünlük sağladı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçta yaşanan önemli anlar şöyle gelişti: 26. dakikada Fred’in kaptığı topla ceza yayına hareketlenen Cerny’nin vuruşu, az farkla auta çıktı. 38. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruş, kaleye karşıdan bakıldığı noktadan savunmadan geri döndü. 45. dakikada Kostic’in sol kanattan yaptığı ortada Szymanski, kale önünde volesiyle topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı sonucunda skor 0-1 olarak belirlendi.

MAÇTA GÖREVLİ HAKEMLER

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin

Rangers kadrosu: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers

Yedek oyuncular: Kelly, Rıdvan Yılmaz, Robin Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Nedim Bajrami, Igmane Hamza, Ianis Hagi, Ross McCausland, Tom Lawrence, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo

Teknik direktör: Barry Ferguson

Fenerbahçe kadrosu: İrfan Can, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Yedekler: Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Djiku, Mert Hakan, Şükür Toğrak, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko, Cenk Tosun

Teknik direktör: Jose Mourinho

ÖNEMLİ NOTLAR

Goller: Szymanski (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sterling, Balogun, Souttar, Diomande (Rangers); Talisca (Fenerbahçe).

Oyun Glasgow’da devam etmekte.