Fenerbahçe, Rangers Karşısında Rövanş Peşinde

FENERBAHÇE RANGERS’A DÖNÜŞ YAPIYOR

Avrupa Ligi’nde çeyrek final için İskoçya’ya giden Fenerbahçe, Rangers ile yapacağı maçta geri dönüş hedefliyor. Kadıköy’de oynanan ilk maçta 3-1’lik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe’nin, tur atlamak için en az 3 farklı galibiyet alması veya maçı 2 farkla kazanarak uzatmaya götürmesi gerekiyor.

KADRODAKİ EKSİK OYUNCULAR

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe’nin tek eksik oyuncusu, sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü oldu. İlk maçta 3-1 kaybeden Jose Mourinho’nun ekibi, rövanşta tur umudunu sürdürecek. Sarı lacivertlilerin, çeyrek finale geçebilmek için en az 3 farkla kazanması ya da 2 farklı galibiyeti hedeflemesi gerekiyor. Ayrıca, milli stoper sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almazken, Saint Maximin teknik ekip tercihi nedeniyle kafilede bulunmuyor. Oğuz Aydın, Diego Carlos ve Levent Mercan da UEFA listesinde yer almıyor.

50 bin kişilik Ibrox Stadı’nda oynanacak maçta, Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Maçtan galip çıkan takım, çeyrek finalde Athletic Bilbao – Roma eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin sahaya süreceği kadro ise; İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostiç, Talisca, Dzeko ve En Nesyri şeklinde olacak. Mücadele bu akşam 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.