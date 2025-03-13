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Fenerbahçe, Rangers Karşısında Üst Turu Hedefliyor

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de mağlup olduğu rakibini bu kez deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin elenip elenmediği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nden mi elendi?

RANGERS VE FENERBAHÇE KADROLARI

Rangers takımında Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny ve Dessers forma giyiyor. Fenerbahçe ise İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca ve En-Nesyri ile mücadele ediyor.

ATHLETIC BILBAO’NUN ZAFERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames’te gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi Athletic Bilbao 3-1’lik skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Rangers-Fenerbahçe maçının galibi, Athletic Bilbao ile eşleşecek. Eğer Rangers ve Fenerbahçe maçı 0-2 sona ererse, mücadelede uzatma devrelerine gidilecek.

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