Fenerbahçe, Rangers’la Penaltılarda Elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya’nın Rangers ekibine karşı oynamış olduğu maçta atılan penaltılarla elenerek turnuvaya veda etti. İlk karşılaşmada 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde normal süreyi ve uzatmayı 2-0’lık skorla önde tamamlamış olmasına rağmen, penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından Nihat Kahveci’nin eleştirel açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasının ardından göstermiş olduğu mücadeleden dolayı oyuncularını takdir etti. Nihat Kahveci, “Öyle baba oyuncular vardı ki bugün sahada. Hepsine mücadeleleri için teşekkürler. İrfan Can Eğribayat her şeyi kurtardı neredeyse. Skriniar inanılmazdı. Fred 37 ciğerle oynadı. Senin ciğerini seveyim… Kostic’i Real Madrid, Barcelona izlesin 3’lü formasyona dönsün onu alırlar. Szymanski 2 gol attı.” sözleriyle oyuncuların başarılarına dikkat çekti.

HAKEM ELEŞTİRİLERİ

Kahveci, maçın hakemini sert bir dille eleştirerek, “Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan’ın eli kapalı, tamam ona bir şey demem. Mert Hakan’da temas var. Çağırın ya! Çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması! Talisca’ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal.” ifadelerini kullandı.

ALTI SINIRINDA DEMORALİZE OLMA

Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin turu ilk maçta kendi sahasında kaybettiğini ve “5 penaltının 3’ünü kaçırıyorsun. 120 dakika koşuyorsun. Bir anda demoralizesin. Yarın sabah Fenerbahçe yönetimi Pazar günkü maçı 1 gün erteleyin deseler haklılar.” sözleriyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Takımın ve taraftarların yaşadığı hayal kırıklığı, bu tür maçların ardından daha da derinleşiyor.