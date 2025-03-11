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Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun rövanşında İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu’nda oynayacağı maç için hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı.

ANADOLU’DA ANTRENMAN DETAYLARI

Idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Takım, ardından pas çalışması gerçekleştirerek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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