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Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu rövanş maçı için İskoç ekiplerinden Rangers ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Ibrox Stadyumu’nda, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde basına kapalı bir şekilde uygulanan antrenman, ısınma ve hız çalışmalarıyla başlangıç yaptı.

ANTRAMANIN İÇERİĞİ

Sonrasında oyuncular, iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla hazırlık süreci tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

SON HAZIRLIKLAR

İstanbul’dan hareketle yapılan bu son antrenman, Fenerbahçe’nin maça hazır bir şekilde çıkacağına dair güven verdi. Takım, maç için tüm enerjisini ve motivasyonunu topladı.

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