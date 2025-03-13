Fenerbahçe-Rangers Maçının Hakemi Belirlendi

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI

Fenerbahçe, Rangers ile oynadığı maçta 19. dakikada Talisca’nın, rakip ceza sahasına girmeye çalışırken Jefte’nin müdahalesi sonucunda yere düşmesinin ardından penaltı bekledi. Ancak, müsabakanın hakemi Espen Eskas, Brezilyalı futbolcunun kendisini aldatmaya çalıştığı yönünde bir izlenimle Talisca’ya sarı kart gösterdi. Bu karar, Fenerbahçe camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe’nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, Ibrox Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak. Espen Eskas’a yardımcılık yapacak isimler ise Norveç Futbol Federasyonu’ndan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin olarak belirlendi. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Norveç’ten Rohit Saggi görev alacak. Maçta VAR sisteminde Hollandalı Pol van Boekel, AVAR pozisyonunda ise Almanya’dan Christian Dingert yer alacak.