Fenerbahçe, Rangers Rövanşında Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Fenerbahçe, İskoçya’daki Rangers ile olan 3-1’lik yenilginin rövanş mücadelesinde buluşuyor. Son 16 turuna ait bu rövanş maçı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Maçın hakemliğini Norveçli Espen Eskas üstlenecek.

Fenerbahçe’NİN RANGERS İLE GEÇMİŞİ

Sarı Lacivertliler, bugüne kadar Rangers ile 3 kez karşılaştı ve birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi almış durumda. Fenerbahçe’nin Ibrox Stadyumu’nda tur atlaması için normal sürede 3 farklı bir skor avantajı elde etmesi gerekiyor. Bunun yanında, 90 dakika sonunda alınacak iki farklı galibiyet de maçı uzatmalara taşıyabiliyor. Bir farklı mağlubiyet de dahil olmak üzere, tüm diğer skorlar Rangers’ın turu geçmesini sağlıyor.

MOİRNHO’NUN AÇIKLAMALARI

Maçtan önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, “dezavantajlı” olduklarını kabul etti. Takımına, “Yarın bu turu atlayacağız” değil, “Çıkacağız ve buna bir şans vereceğiz” mesajını verdiğini belirtti. Kadıköy’de Rangers karşısında aldıkları mağlubiyet öncesi Fenerbahçe, 18 maçtır kaybetmemişti. Mourinho, bu durumun altını çizerek, “Biliyoruz ki takımımız 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir takım ve geçen haftaki maçta Rangers’a karşı oynayan takım biz değiliz aslında” şeklinde konuştu. “Rangers bizden daha iyi bir takım değil ve bence tur atlama şansımız var” ifadesini kullandı.

RANGERS’IN HAZIRLIĞI

İskoç ekibinin teknik direktörü Barry Ferguson ise basın toplantısında kendilerini zor bir maçın beklediğini vurguladı ve “Bir aptal olsaydım turu geçtik diye düşünürdüm” dedi. Ibrox Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarların oyuncularını ateşlemesini beklediğini kaydetti.

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında Avrupa kupalarındaki 286. sınavına çıkacak. Şu ana kadar 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik ve 112 mağlubiyet almışken, 389 gol atmış fakat 407 gol de yemiş durumda.