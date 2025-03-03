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Fenerbahçe-Rangers UEFA Maçı Yayın Detayları

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FENERBAHÇE’NİN ÖNEMLİ MAÇI YAKLAŞIYOR

Sarı-lacivertli takım, Avrupa sahnesinde güçlü bir mücadele ortaya koyarak çeyrek finale yükselmek için hazırlanıyor. Fenerbahçe ile Rangers arasında gerçekleşecek olan karşılaşma, taraftarların merakla beklediği bir olay haline geliyor. Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Bu kritik karşılaşmanın tarihi ve saati ne zaman? Fenerbahçe-Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte tüm bu sorulara cevaplar!

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Bu önemli mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

YAYIN VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko yer alırken; Rangers’ın kadrosu Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin ve Dessers’dan oluşuyor.

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