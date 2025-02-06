Fenerbahçe, Real Madrid’i 78-67 Yendi

FENERBAHÇE, REAL MADRİD’İ MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, EuroLeague’in 26. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid’i konuk etti. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Sarı-Lacivertliler 78-67’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla, bir maçı eksik olan Fenerbahçe, organizasyondaki 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 13. yenilgisini alarak üst üste 3. kaybını yaşadı.

İLK PERİYOTUN SONU KLARE

Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı bulamadı. Ancak geri kalan bölümde Fenerbahçe dış atışlarla, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti. İlk periyot, 16-16’lık eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ PERİYOTUN DİNAMİK GÖRÜNTÜSÜ

İkinci periyot boyunca iki takım nazaran başa baş bir mücadele sergiledi. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0’lık bir seri yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Üçüncü çeyrekte Real Madrid, dış atışlardan üst üste sayılar buldu ve 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Ancak, oyun hakimiyetini yeniden eline alan sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.

SON PERİYOTTA FARK ARTIK 20 SAYIYLA KAPANIYOR

Dördüncü ve son periyotta, özellikle Hayes-Davis’in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 78-67’lik skorla kazanmayı başardı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin yeni transferi, Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmayı ise Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli oyuncularla birlikte takip etti.

1. Periyot: 16-16 Devre: 40-28 3. Periyot: 58-47 Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)