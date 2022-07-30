Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Luan Peres’in ardından Gustavo Henrique’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı” denildi.

HENRİQUE’DEN TRANSFERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

29 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili kulüp televizyonuna konuşurken, “Brezilya’da, Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim” dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Gustavo Henrique transferiyle ilgili olarak, “Brezilya ekolü devam ediyor. Gustavo Henrique, hocamız Jesus’un eski öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi vermişti ve Gustavo Henrique bu listede vardı. Şu anda hazır bir oyuncu. Ayrıca çok istekli bir şekilde geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor” açıklamasını yaptı.