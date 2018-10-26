Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 1.93 boyunda Erick Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Erick Green kimdir?

9 Mayıs 1992 tarihinde California’da dünyaya gelen Green, 2005-2008 yılları arasında Millbrook High School’da eğitim gördü. 2008-2009’da Paul VI CatholicHigh School’da eğitimine devam eden Green, 2009-2013 yılları arasında Virginia Tech ile kolej kariyerini sürdürdü. Kolej yıllarında özellikle son iki sezonunda çok iyi bir performans ortaya koyan Erick Green, dikkatleri çekmeyi başardı. Green’in kolej istatistikleri şu şekilde oluştu:

2009-10 (Virginia Tech): 34 maç, 2.6 sayı

2010-11 (Virginia Tech): 32 maç, 11.6 sayı, 2.3 ribaund, 2.7 asist, 1.8 top çalma

2011-12 (Virginia Tech): 31 maç, 15.6 sayı, 3.3 ribaund, 2.8 asist, 1.3 top çalma

2012-13 (Virginia Tech): 32 maç, 25.0 sayı, 3.9 ribaund, 3.8 asist, 1.3 top çalma

2013 yazında NBA seçmelerine giren ve ikinci tur 46. sıradan Utah Jazz tarafından seçilen Green, 2013-14 sezonunda ilk profesyonel deneyimini İtalya’nın o dönemki EuroLeague temsilcilerinden MontepaschiSiena takımıyla yaşadı. Green’in Siena istatistikleri şöyleydi:

2013-14 (Montepaschi Siena):

EuroLeague: 10 maç, 11.1 sayı, 1.7 ribaund, 1.0 asist, 0.9 top çalma

İtalya Ligi: 45 maç, 10.8 sayı, 1.5 ribaund, 1.1 asist, 0.8 top çalma

Eurocup: 6 maç, 11.2 sayı, 2.0 ribaund, 1.8 asist, 1.3 top çalma

Siena’daki başarılı performansı, Erick Green’e 2014 yazında NBA kontratı getirdi. 2014-15 sezonuna Denver Nuggets formasıyla başlayan Green, NBA’de 42 maça çıktı ve iki karşılaşmada da Gelişim Ligi tecrübesi yaşadı.

2014-15 (Denver Nuggets): 42 maç, 3.5 sayı, 0.7 ribaund, 0.9 asist, 0.3 top çalma

2014-15 (Ft. Wayne MA – Gelişim Ligi): 2 maç, 21.0 sayı, 2.5 ribaund, 3.0 asist, 2.0 top çalma

Green, 2015-16’da iki farklı NBA takımının yanı sıra Gelişim Ligi’nde de forma giydi. Sezona Denver ile başlayan ancak üç maçın ardından Kasım ayı ortasında serbest kalan Green, Gelişim Ligi’nde Reno Bighorns ve NBA’de de Utah Jazz için ter döktü.

2015-16 (Utah Jazz): 6 maç, 2.2 sayı, 0.8 ribaund, 0.3 asist

2015-16 (Reno Bighorns): 44 maç, 26.5 sayı, 4.4 ribaund, 3.9 asist, 0.3 top çalma

Erick Green, 2016-17 sezonunda kariyeri için en önemli adımlardan birini atarak bir kez daha Avrupa’nın yolunu tuttu. Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Olympiacos ile sözleşme imzalayan Green, kırmızı-beyazlılar ile EuroLeague’de ve Yunanistan Ligi’nde final oynadı.

2016-17 (Olympiacos):

EuroLeague: 36 maç, 9.9 sayı, 1.9 ribaund, 0.9 asist, 0.7 top çalma

Yunanistan Ligi: 31 maç, 9.4 sayı, 2.2 ribaund, 1.5 asist, 0.6 top çalma

2017 yazından Pire’den ayrılan Erick Green, EuroLeague’de mücadele etmeye Valencia formasıyla devam etti. Valencia’da çok iyi performans gösteren Green, EuroLeague’in en önemli skorerlerinden biri oldu. Birleşik Amerikalı guard, her iki kulvarda da üç sayı çizgisinin gerisinden %41 gibi oldukça yüksek bir yüzdeyle hücum etti.

2017-18 (Valencia):

EuroLeague: 28 maç, 14.4 sayı, 1.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalma

İspanya Ligi: 35 maç, 11.9 sayı, 1.5 ribuand, 1.4 asist, 0.6 top çalma

Erick Green, 2018-19 sezonunun şu ana kadarki bölümünde ise serbest oyuncu konumundaydı.

Erick Green, üç farklı ülke ve takımda yaşadığı Avrupa tecrübesi, bire bir oyundaki etkinliği, her iki guardpozisyonunda da görev alabilmesi, yüksek şut yüzdesi ve savunma cephesindeki aktifliğiyle tanınıyor. Birleşik Amerikalı oyuncu, Olympiacos forması giydiği dönemde EuroLeauge finali yaşamış ve bu sezonda, özellikle Vassilis Spanoulis’in sakatlandığı bölümde önemli katkı vermişti. İspanya’da istatistiklerini daha da yukarıya çeken Green, Valencia forması giydiği 2017-18 sezonunun ikinci haftasında Anadolu Efes’e karşı 24 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 asist üreterek 33 verimlilik puanına ulaştı. Bu performans, oyuncumuzun EuroLeague genelinde haftanın en değerli oyuncusu olmasını sağladı. Green, 2017’de Valencia ile Süper Kupa’yı kazandı ve bu organizasyonun en değerli oyuncusu oldu.

Oyuncumuzun EuroLeague kariyer rekorları ise şu şekilde:

Verimlilik puanı: 33 (Valencia – Anadolu Efes – 20.10.2017)

Sayı: 28 (Olympiacos – Montepaschi Siena – 12.12.2013)

Toplam ribaund: 8 (Khimki Moskova – Valencia – 13.10.2017)

Asist: 7 (Maccabi Fox – Valencia – 7.12.2017)

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