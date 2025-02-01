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Spor

Fenerbahçe, Rizespor Deplasmanına Üç Eksikle Gidiyor

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FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile bir araya geliyor. Ülker Stadı’ndaki bu önemli maç, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakanın hakemi Burak Pakkan olurken, yardımcı hakem olarak Kerem Ersoy ve Samet Çiçek görev yapacak.

LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, bu sezonki lig performansıyla dikkat çekiyor. Toplamda 20 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 48 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Bu müsabakanın sonucu, Fenerbahçe’nin ligdeki konumunu etkileyebilir.

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