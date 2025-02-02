Fenerbahçe – Rizespor Maçında Oyuncu Değişiklikleri

FENERBAHÇE’YE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Çaykur Rizespor’la karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son Midtjylland karşılaşmasının 11’inde 6 değişiklik yapma kararı aldı.

DEFANSTA YENİ İSİMLER

Mourinho, savunma hattında 3 önemli oyuncuya yer vermedi. Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek’in yerine, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan görev aldı. Bu değişiklikler, Fenerbahçe’nin savunmada daha sağlam bir yapıya bürünmesini sağladı.

ORTA SAHADA TAZELENME

Orta sahada ise Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Dusan Tadic’in yerine Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic şans buldu. Bu tercihler, Fenerbahçe’nin oyun dinamiğini iyileştiriyor ve rakip karşısında daha süratli bir oyun sergilemesine zemin hazırlıyor.

Carlos VE Skriniar 11’DE

Diego Carlos ve Milan Skriniar, ilk 11’de yer alırken, Talisca yedekler arasında bulunuyor. Bu durum, takımın performansını nasıl etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe’nin bu maçı kazanıp kazanmayacağı ise büyük bir heyecanla bekleniyor.