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Spor

Fenerbahçe-Rizespor Maçından Mourinho Sürprizi

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelede hakem Burak Pakkan yönetimdeydi ve yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlendi.

Maçın başlama düdüğünden sadece 6 dakika sonra Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, pasını ceza sahası yayının yakınında bulunan Ali Sowe’a iletti. Ali Sowe, topu kontrol ettikten sonra ayak içi ile vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada konuk takım, ikinci golü kaydetti. Sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, ceza sahasına bir pas gönderdi. Akintola, bu topu indirdikten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde Ali Sowe ile buluştu. Sowe’un çektiği şut, savunmaya çarparak ağlara gitti ve skoru 0-2’ye taşıdı.

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