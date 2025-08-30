Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor

DÜNYACA ÜNLÜ ANRENÖRLE YOL AYRILIĞI

Dünyaca tanınan teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni bir antrenör arayışına girmiş durumda.

ALMAN TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Marca’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 58 yaşındaki Alman teknik direktör Roger Schmidt ile görüşmelere başladı. Son olarak Benfica’da görev yapan Schmidt, geçen yıl bu takım ile yollarını ayırmıştı. Benfica’daki kariyerinde 115 maça çıkan Schmidt, ortalama 2.26 puan başarısı elde etti. Schmidt, Benfica öncesinde PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde de görev yapmıştı.

ADAYLAR ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Fenerbahçe, Roger Schmidt’in yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal gibi isimleri de değerlendirme sürecinde tutuyor.