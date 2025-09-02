Fenerbahçe, Roger Schmidt’le anlaştı mı?

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni bir teknik direktör ararken önemli bir gelişme yaşadı. Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Benfica’da görev yapan deneyimli teknik adam Roger Schmidt ile iletişime geçti fakat olumlu bir sonuç alamadı. Roger Schmidt, Fenerbahçe yönetimine, “2026’ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ İSİMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bunun yanında, sportif direktör Devin Özek, Başkan Ali Koç’a beklenmedik bir isim önerdi. Özek’in Stuttgart’ın teknik direktörü Sebastian Hoeness’i Ali Koç’a sunduğu ve bu isimle ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde ayrıca Edin Terzic ve İsmail Kartal gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor. Fakat teknik direktör konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek.