Fenerbahçe, Roger Schmidt’ten olumsuz yanıt aldı

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör bulma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe son olarak Benfica’yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Roger Schmidt’ten olumsuz bir geri dönüş aldı. Roger Schmidt, kulüp yönetimine “2026’ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum” açıklamasında bulundu.

SEBASTIAN HOENESS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından, sportif direktör Devin Özek’in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sürpriz bir isim önerdiği belirlendi. Özek, Stuttgart’ın teknik direktörü Sebastian Hoeness ile görüştüğünü ve bu ilk görüşmenin gerçekleştiğini iletti.

DİĞER ADAYLAR VE SON KARAR

Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde Edin Terzic ve İsmail Kartal gibi alternatif isimler de yer alıyor. Ancak teknik direktör seçimi konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek.