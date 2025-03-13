Fenerbahçe Rövanş İçin İskoçya’da Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe, İskoçya’da Rangers ile olan 3-1’lik yenilginin rövanşında karşı karşıya geliyor. Son 16 turu rövanş maçı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Bu karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Sarı Lacivertliler, bugüne kadar Rangers ile oynadıkları üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’nin Ibrox Stadyumu’nda tur atlayabilmesi için normal sürede üç farklı bir üstünlük elde etmesi gerekiyor. Maçın uzatmalara gitmesi de mümkün senaryolar arasında. Ayrıca, Fenerbahçe’nin 90 dakika sonunda elde edeceği iki farklı galibiyet, maçı uzatmalara taşıyacak. Bir farklı mağlubiyet durumunda ise tüm diğer skorlar Rangers’ın tur atlamasına yetiyor.

MOUSSI İLE DEZAVANTAJI KABUL ETTİ

Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı José Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “dezavantajlı” olduklarını kabul etti. Oyuncularına “Yarın bu turu atlayacağız” değil, “Çıkacağız ve buna bir şans vereceğiz” mesajını verdiğini aktardı. Kadıköy’de Rangers karşısında alınan yenilgi öncesi 18 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, bu durumu da Mourinho’nun mesajlarında vurgulandı. “Biliyoruz ki takımımız 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir ekip ve geçen haftaki maçta Rangers’a karşı oynayan takım biz değiliz aslında” dedi. “Rangers bizden daha iyi bir takım değil ve bence tur atlama şansımız var” diyen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da neredeyse 200 maçım var ama dürüst olmak gerekirse kendi sahamda iki farkla kaybettiğimi hatırlamıyorum.”

BARRY FERGUSON’DAN UYARI

İskoç ekibinin 47 yaşındaki teknik direktörü Barry Ferguson, basın toplantısında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti ve “Bir aptal olsaydım turu geçtik diye düşünürdüm” dedi. Ibrox Stadyumu’na gelecek Rangerslılara da seslenen Ferguson, oyuncularının taraftarın desteğini hissedeceğini kaydetti. Avrupa kupalarında 286. sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, daha önceki 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik ve 112 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplamda 389 gol atarken kalesinde 407 gol gördü.