Fenerbahçe Rövanşta Penaltılarla Elendi

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu Rangers’ı deplasmandaki rövanşta 120 dakika sonucunda 2-0 yenerek tur şansını penaltılara taşıdı. Ancak, penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, turnuvaya veda ederken, uzatmalarda yaşanan bir penaltı bekleyişi, karşılaşmaya damga vurdu.

PENALTI BEKLEYİŞİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 117. dakikasında penaltı bekledi. Oyuna sonradan giren Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında rakip futbolcudan aldığı darbe ile yere düştü. Teknik direktör Jose Mourinho, futbolcular ve tüm Fenerbahçe camiası bu pozisyona uzun süre itiraz etti. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti, ancak bu süreçte Jose Mourinho’nun itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe’nin penaltılarda rakibine yenilerek UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi sonrasında yaşanan bu durum, karşılaşmanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakem kararına tepki gösterirken, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas başta olmak üzere hakem heyetini yoğun bir şekilde eleştirdi.