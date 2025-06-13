Fenerbahçe Sakinliğe Davet Ediyor

GENEL SEÇİM HAZIRLIKLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Eylül ayında olağanüstü genel seçim kararını veren Fenerbahçe’de, hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu seçim süreci ve gündeme ilişkin bazı önemli açıklamalar yaptı. Alper Alpoğlu, bu sürecin camiaya zarar verdiğini belirtti ve “Gergin bir ortam Fenerbahçe’ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe’ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum” dedi.

İMZA TOPLAMA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Toplanan imza sayısı hakkında bilgiler veren Alper Alpoğlu, “Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var” ifadelerini kullandı. Ek olarak, mevcut üye sayısını ve aidat durumunu aktaran Alpoğlu, “Son bilgiler şu şekilde; mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234” sözleriyle durumu özetledi.