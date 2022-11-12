Fenerbahçe, Samet’in peşinde

Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim, son olarak Samet Akaydın’ın peşine düştü.

Savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Adana Demirspor’un milli futbolcusu Samet Akaydın için harekete geçti.

enerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda stoper transferine yoğunlaşan sarı lacivertli ekibin aradığı ismi Süper Lig’de bulduğu öğrenildi. Kanarya’nın devre arasında Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için harekete geçeceği öne sürülüyor.

İskoçya ve Çekya maçları için milli takımdan davet alan Samet Akaydın bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın ligin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.