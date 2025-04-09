Fenerbahçe, Şampiyonluk İçin Prim Arttırdı

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR HAMLE

Ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’de yönetim, şampiyonluk hasretini sonlandırmak amacıyla kritik bir adım attı. Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yolunda her maçın önemini dikkate alarak futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bu karar, oyuncuların sahada daha fazla gayret göstermelerini sağlamak ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmalarını teşvik etmek amacıyla alındı.

Takım İçi Bütünlüğü ARTIRMAK

Yönetim, yalnızca prim artışıyla yetinmeyip takımın moral seviyesini yükseltmek için farklı organizasyonlar düzenlemeyi planlıyor. Yemek organizasyonları ve motivasyon etkinlikleri ile futbolcuların kaynaşması hedefleniyor, böylece takım içindeki birlik ve beraberlik duygusu pekiştiriliyor. Ayrıca, yönetim kurulu ile futbolcular arasında daha yakın bir iletişim kurulması amaçlanıyor.

LİG DURUMU VE HEDEFLER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in sona ermesine 8 hafta kala oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla topladığı 68 puan ile lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunuyor.