Fenerbahçe Şampiyonluk Umutlarını Kaybetti

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olmasıyla birlikte Galatasaray’da şampiyonluk hesapları yapılmaya başladı. Bu kayıp, Galatasaray için şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Futbolseverlerin aklındaki en önemli soru ise, “Fenerbahçe Başakşehir’e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?” oldu.

FENERBAHÇE’DEN DERBİDE KABUS

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Fenerbahçe, bu zorlu karşılaşmayı 1-0 kaybederek şampiyonluk umudunu büyük ölçüde yitirdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligin bitimine yalnızca 4 hafta kala, lider konumundaki Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sezon derbi galibiyeti elde edemeyen Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray’a 3-1 ve Beşiktaş’a 1-0 kaybetmişti.

FENERBAHÇE’NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Fenerbahçe’nin 17 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş karşısındaki mağlubiyetle sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 17 maçta yenilgi yaşamamıştı. Galatasaray’ın Trabzonspor’u yenmesi durumunda, puan farkı son 3 haftaya girerken 12 olacak. Eğer Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında mağlup olursa, Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Kalan maçlar arasında Galatasaray’ın Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir yer alıyor. Fenerbahçe ise Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D) ve Konyaspor ile mücadele edecek.