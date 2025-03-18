Fenerbahçe, Samsunspor Beraberliği Sonrası Karıştı

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA MORALLER BOZUK
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçın ardından morallerini kaybetmiş durumda. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın tam 9 puan gerisine düşmesiyle birlikte, ayrılıklara dair haberler de erken gelmeye başladı.
İLK PENALTI KULLANIMI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a veda etmesi sonrasında, Samsunspor berabere kalmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar sert tepkiler göstermeye başladı. Özellikle, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rangers maçında ilk penaltıyı kullanan Dusan Tadic, eleştirilerin odak noktası haline geldi.