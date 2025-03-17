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Fenerbahçe, Samsunspor İle Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Galatasaray ile olan puan farkı 9’a çıktı. Maç sonrasında futbolcuların yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

ÜZGÜNLÜK İFADESİ

Mert Hakan Yandaş, kameralar karşısında hayli üzgün bir şekilde duygu ve düşüncelerini paylaştı. Tek cümlelik bir açıklama ile camiadan özür diledi. Kostiç de maçın genel durumu hakkında şunları söyledi: “Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık.”

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Skriniar, takımın performansına dair düşüncelerini aktardı. “Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat bulduk ama golü bulamadık. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SONUÇLARIN ETKİSİ

Takım, maçı kontrol etmesine rağmen şanssız anlar yaşadı. Sonuçların ardından futbolcular, taraftarları ve camiayı üzecek gelişmeler yaşandığı için özür dilemekte zorlandı. Fenerbahçe, gelecek maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için mücadele edeceklerini vurguladı.

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