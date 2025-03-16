Fenerbahçe, Samsunspor Karşısında 5 Değişiklik Yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Değişiklikleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Rangers maçında uyguladığı 11’inin yanı sıra Samsunspor karşısında 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile mücadele ediyor. Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan Rangers maçında tercih ettiği kadrodan farklı olarak kalede Dominik Livakovic’e şans verdi. İrfan Can Eğribayat yedekler arasında yer aldı. UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın, Bright Osayi-Samuel’in yerini aldı, ayrıca Yusuf Akçiçek’ten boşalan pozisyonda Alexander Djiku forma giydi. Hücumda ise Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri’nin yerine Dusan Tadic ve Edin Dzeko göreve başladı.

Fenerbahçe’nin Kadrosundaki Eksiklikler

Fenerbahçe’de, sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan uzakta kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nın yanı sıra Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri devam ediyor. Teknik heyetin kararıyla Allan Saint-Maximin ile Cenk Tosun kadroya alınmadı. Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı 11 şu şekilde oluştu: “Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fred, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko.” Yedek oyuncular arasında ise İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri yer aldı.

Dominik Livakovic 15 Maç Sonra Formasına Kavuştu

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor maçıyla birlikte kaleye geçerek 15 maç aradan sonra formasına kavuştu. Konyaspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat görev almıştı. Süper Lig’de 7 maçı kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 15 maç sonra ilk 11’de yer alma fırsatı buldu.

Youssef En-Nesyri Yedekte

Fenerbahçe’nin Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Samsunspor karşısında kulübede başlayarak 9 maç aradan sonra yedekler arasında yer aldı. Sezonun ilk yarısında Edin Dzeko ile rotasyonlu olarak oynayan En-Nesyri, teknik heyetin çift forvet sistemine geçmesi ile birlikte düzenli olarak 11’de görev aldı ve attığı gollerle takıma katkıda bulundu. Ancak, En-Nesyri bu maçta, Alanyaspor müsabakasında ise kart cezası nedeniyle sahada olamadı.

– İSTANBUL