Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor’la Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Samsunspor’u ağırladı.

MAÇ RESULTATI

Kadıköy’deki Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada iki takım da gol atmayı başaramadı ve maç 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını bir maç eksiğiyle 9 puana çıkardı. Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe’nin ligdeki toplam puanı 62 olurken, Samsunspor 51 puana ulaştı.

GÖZLER GELECEK MAÇLARDA

Fenerbahçe, milli aranın ardından deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek. Öte yandan Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 71 puan – 27 maç
2- Fenerbahçe: 62 puan – 26 maç
3- Samsunspor: 51 puan – 27 maç

Ayrıntılar geliyor…

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elbistan'da meydana gelen kafa kafaya çarpışmada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarıp hastaneye sevk etti.
Haberler

Güngören’de İnşaat Alanında Toprak Kayması

Güngören'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, anaokulunun bahçesinin çökmesine ve yanındaki binada çatlaklara yol açtı. Sakinler, tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.