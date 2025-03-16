Fenerbahçe-Samsunspor Maçı Hakem Kadrosu Açıklandı

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Trendyol Süper Lig kapsamında bugün gerçekleşecek Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski atandı. Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan bu maç, saat 20.30’da Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

HAKEMLER VE GÖREVLERİ

Maçın ana hakemi Cihan Aydın olurken, Aydın’a yardımcı hakemliklerde Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken eşlik edecek. Mücadelenin 4. hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek. Karşılaşmada VAR görevini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral üstleniyor.