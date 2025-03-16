Fenerbahçe Samsunspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor’u evinde ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelenin hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Maçın VAR hakemi olarak Polonyalı Pawel Raczkowski yer alacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN SON PERFORMANSI

Son 20 resmi maçında yalnızca Rangers’a karşı mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik ve 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetimindeki ekip, ligdeki son 11 mücadelesinde rakiplerine mağlup olmadı. 61 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiği olan lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 50 puan toplayarak üçüncü sıraya oturan Samsunspor ise formda bir performans sergiliyor. İki takım arasındaki ilk yarı karşılaşması ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SAKATLIK VE CEZA DURUMLARI

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ceza sınırında yer alıyor; bu oyuncuların kart görmeleri halinde Bodrum FK deplasmanında oynayamama riski bulunuyor. Samsunspor’da ise sakatlığı devam eden Lubomir Satka kadroda yer almayacak. Kırmızı-beyazlılar da Celil Yüksel ve Arbnor Muja’nın sarı kart ceza sınırında olduğunu belirtmek gerekiyor; iki futbolcu da kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARIN ANALİZİ

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 64. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 63 mücadelenin 35’ini Fenerbahçe kazanırken, Samsunspor 12 galibiyet aldı. 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, toplamda 110 gol atarken, Samsunspor’un 60 golü bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, ev sahipliği yaptığı 31 maçta sadece 2 kez kaybetti. Bu süreçte 22 kez rakibini yenen sarı-lacivertliler, 7 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçlarda 61 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. 1993-94 sezonunda İstanbul’da gerçekleşen 1 Mayıs 1994 tarihli karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında kendi sahasında Fenerbahçe’yi 4-0 yenerek en farklı galibiyetini elde etti.