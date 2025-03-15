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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın evinde Samsunspor ile karşılaşacağı maç için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yapılan antrenman, salonda edilen core çalışmasıyla başladı.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenman, sahada uygulanan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları gerçekleşti. İdmanın sonunda ise taktiksel çalışmalara yer verildi. Rangers maçında ilk 11’de yer alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Bu antrenmanla hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi.

KAMP SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maç için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak, maç öncesi son aşamaları kampa geçerek sürdürüyor.

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