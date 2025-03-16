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Fenerbahçe – Samsunspor Maçı Kadroları Açıklandı

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇININ KADROLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında kendi evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Maçın başlama saati 20.30 ve karşılaşma Ülker Stadı’nda gerçekleşiyor. Bu kritik maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Futbolseverler, iki takımın oluşturduğu kadroları merakla bekliyor.

Fenerbahçe’nin 11’inde yer alan oyuncular; “Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko” şeklinde sıralanıyor. Öte yandan, Samsunspor’un 11’i ise “Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji” olarak belirlenmiş durumda. Her iki takım da güçlü kadrolarıyla sahada yer alacak.

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