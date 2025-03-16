Fenerbahçe Samsunspor Maçı Sonucu ve Özeti

MÜCADELE DETAYLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor’u ağırlıyor. Maç, Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlamış durumda ve hakem Cihan Aydın yönetiyor. Şu an için mücadelede durum 0-0 eşitlikte. Ayrıntılar geliyor…

İLK YARININ ÖNE ÇIKANLARI

İlk yarıda karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başlamış ve 1. dakikada heyecan yavaşça başlamış. 4. dakikada Marius Mouandilmadji, rakip yarı alanın sağında Skrinar’a faul yaparak sarı kart görmüş. 10. dakikada maçı geride bıraktığımız bölümde, Kostic sol kanattan ceza alanına ortaladı, fakat Zeki araya girerek topu taca gönderdi.

12. dakikada Celil Yüksel, orta alanda Djiku’ya faul yaparak sarı kart gördü. 18. dakikada Oğuz Aydın, ceza yayının sağından bir şut çekti, kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARININ BAŞLANGICI

İkinci yarı, 46. dakikada yeniden başladı. İlk yarıda takımlar 0-0 eşitlikte soyunma odasına gitmişlerdi. Mücadeledeki ilk yarıda Fenerbahçe oyun kontrolünü %69 oranında elinde tutmuştu.

45’te Kingsley Schindler’in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada meşin yuvarlak kaleci Livakovic’te kalmıştı. İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi ve mücadelenin son dakikalarında tehlikeli ataklar yaşandı.

İlk yarının 36. dakikasında Oğuz Aydın, ceza sahası sağından çektiği şut ile kalenin yanından dışarı gönderdi. Fenerbahçe, birçok deneme yapmasına rağmen istediği sonucu bulamadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı. Maçın devamında neler olacağı merakla bekleniyor.