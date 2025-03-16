Fenerbahçe-Samsunspor Maçı Yayın Bilgileri

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HAKKINDA DETAYLAR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler, “Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı izle” şeklindeki aramalarla bu önemli maçı donmadan ve HD kalitesinde izlemek istiyor. Peki, Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelesi hangi kanalda ve nasıl izleniyor? İşte canlı yayın bilgileri…

Maç Zamanı ve Yayıncı Kanal

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşması, 16 Mart Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda başladı. Bu mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenler, beIN Sports 1 kanalına televizyonlarından veya beIN Connect dijital platformu aracılığıyla erişebilir.

Canlı Yayın İçin Erişim Yöntemleri

Maçı canlı olarak izlemek için beIN Sports 1 kanalını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, eğer beIN Connect üyeliğiniz varsa, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarınızdan HD kalitesinde ve kesintisiz bir şekilde maçı takip edebilirsiniz.