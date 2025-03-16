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Fenerbahçe Samsunspor Maçında Gerginlik Yaşandı

MAÇTAN SONRA YAŞANAN GERGİNLİK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakip takımın 10 kişi kalmasına rağmen maçı golsüz tamamladı ve lider Galatasaray ile puan farkı 9’a yükseldi.

OLAYLARIN BAŞLANGICI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor’dan Marc Bola arasında bir tartışma yaşandı. Bu durum, iki takım oyuncularının da dahil olmasıyla daha da tırmandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREDE

Yaşanan gerginliğin ardından stadyumda bulunan güvenlik görevlileri ve polisler, iki takım futbolcularını sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar kısa süre içinde kontrol altına alındı ve Fenerbahçeli ile Samsunsporlu futbolcular birbirlerinden uzaklaştı.

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