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Fenerbahçe Samsunspor Maçında Kırmızı Kart Tartışması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Maçın 15. dakikasında sarı-lacivertliler, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart talebinde bulundu. Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius’un girdiği ikili mücadele sonrası Samsunspor aleyhine bir faul çaldı. Fenerbahçeliler, Fred’in topu doğru bir şekilde aldığını ve Marius’un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını iddia etti. Marius, maçın 4. dakikasında Skriniar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüştü. Fenerbahçe tarafı, bu durum nedeniyle Mouandilmadji’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart almasını bekliyordu. İşte o pozisyon; GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

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Vitraspor Yalovaspor’u 2-1 Mağlup Etti

Bozüyük Vitraspor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 23. haftasında Yalovaspor'u 2-1 yenerek puanını 28'e yükseltti. Hakan Demir’in ikinci yarıdaki golü maçı kazandırdı.
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Fenerbahçe Samsunspor Maçı Sonucu ve Özeti

Süper Lig 28. haftasında Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaştı. Maç, heyecan dolu anlara sahne olurken, izleyiciler gollerin kimler tarafından atıldığını merak ediyor.

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