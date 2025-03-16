Fenerbahçe Samsunspor Maçında Kırmızı Kart Tartışması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Maçın 15. dakikasında sarı-lacivertliler, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart talebinde bulundu. Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius’un girdiği ikili mücadele sonrası Samsunspor aleyhine bir faul çaldı. Fenerbahçeliler, Fred’in topu doğru bir şekilde aldığını ve Marius’un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını iddia etti. Marius, maçın 4. dakikasında Skriniar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüştü. Fenerbahçe tarafı, bu durum nedeniyle Mouandilmadji’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart almasını bekliyordu. İşte o pozisyon; GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS