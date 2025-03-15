Fenerbahçe, Samsunspor’u Konuk Ediyor

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR 64. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 64. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin rekabetteki galibiyet sayısında 35-12’lik bir üstünlüğü mevcut. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın saat 20.30’da Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı Samsunspor ise 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 50 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor. Ligde geçen haftayı BAY geçiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde elenerek lige dönüş yapan Kanarya, Karadeniz ekibine karşı galibiyet alarak kayıpsız devam etmek istiyor.

GEÇMİŞ RANDEVULARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 63 kez karşı karşıya geldi. Rekabet, 4 Ocak 1970’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0 galibiyetiyle başladı. Fenerbahçe’nin galibiyet sayısındaki 35-12’lik üstünlüğün yanı sıra 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler toplamda 110 gol atarken, kırmızı-beyazlılar bu rakama 60 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan maçta taraflar, 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

TARİHİ SKORLAR GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe ve Samsunspor’un ligdeki karşılaşmaları tarih boyu çeşitli farklı sonuçlarla da kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta 8-1’lik galibiyet elde ederek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Ayrıca, Kanarya’nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de bulunuyor. Samsunspor’un ise, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0’lık galibiyetleri mevcut.

EVİNDE GÜCÜNÜ KANITLIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Rakip filelere 31 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Kanarya, evindeki son 9 maçta da hanesine 3’er puan yazdırarak başarılı bir performans sergiliyor. Samsunspor karşısında galibiyet alması durumunda, 2011-2012 sezonundaki evindeki en uzun galibiyet serisini tekrarlama fırsatını yakalayacak.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig’de savunma performansıyla dikkat çekiyor. Kanarya, oynadığı 25 maçta kalesinde toplam 23 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım durumunda. Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığından sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, son 4 haftanın 3’ünde kalesini gole kapatarak başarılı bir çizgi yakaladı. Bu sezon toplam 11 maçta kalesinde gol görmedi.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Samsunspor maçı öncesinde, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında sahada yer alamayacak. Ayrıca, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü de kart ceza sınırında yer alıyor.

HAKEM YÖNETİMİ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’a yardımcılık edecek isimler Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken olurken, maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.