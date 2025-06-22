Fenerbahçe, Sancho’nun şartlarını araştırıyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi futbolda önemli bir yapılanma süreci yaşıyor. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, futbol direktörlüğü koltuğuna Leverkusen’den Devin Özek’i getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı. Transfer sürecinde nasıl bir strateji izleyeceği merak edilen Fenerbahçe hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SANCHO İÇİN GÖRÜŞMELER

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe, bonservisi Manchester United’da bulunan ve geçen sezonu Chelsea’de kiralık geçiren Jadon Sancho’nun transfer şartlarını araştırdı. İddialara göre sarı-lacivertlilerin Sancho ile ilgili olarak talep ettiği detaylar büyük bir merak konusu haline geldi.

NAPOLI DE HAREKETTE

Aynı haberde, Serie A temsilcisi Napoli’nin de Sancho ile temasa geçtiği bildirildi. Ancak Sancho’nun talep ettiği maaş, İtalyan kulübü için yüksek bulunmuş. Floransa kulübü, oyuncunun maaşında indirim yapmaması durumunda Sancho’ya karşı yeni bir teklifte bulunmayacağını duyurdu. Napoli, Sancho’dan gelecek yanıtı bekliyor ve bu durumun kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Chelsea ile Konferans Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda toplamda 42 maça çıkarak 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. 2021 yazında Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sancho’nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak kaydediliyor.