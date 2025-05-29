Fenerbahçe, Sane İçin Teklif Yaptı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ: LEROY SANE

Fenerbahçe ve Galatasaray, son yıllarda hemen her transfer döneminde birçok oyuncu için mücadele ediyor. Sarı-Lacivertliler bazen imzayı attırırken, bazen de Aslan transferi tamamlıyor. Bu yaz döneminde iki büyük kulübün aynı anda ilgisini çeken ilk isimse Leroy Sane.

GALATASARAY’DAN CÖMERT TEKLİF

Dünyaca ünlü yıldızın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona yaklaşıyor. Galatasaray, uzun bir süredir Sane ve menajeri Pini Zahavi ile temas kurmuş durumda. Sarı-Kırmızılı ekip, Sane’ye yıllık 10 milyon Euro’nun üzerinde oldukça cömert bir teklif sunarak cevap beklemeye başladı.

FENERBAHÇE DE HAREKETE GEÇTİ

İddialara göre, Fenerbahçe de Jose Mourinho’nun hazırladığı rapor doğrultusunda 29 yaşındaki oyuncu için adım atmaya başladı. Sarı-Lacivertlilerin, Sane için bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ayrıca, Ali Koç’un olağanüstü kongre kararı aldığı dönemde büyük bir transfere imza atarak yeni sezon öncesinde ne kadar iddialı olduğunu göstermek istediği ifade ediliyor.

MENAJER DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ GÖRÜŞMELER

Bayern Münih, Leroy Sane’nin menajeri Christian Schmid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı bilgisi geldi. Schmid, 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus için kabul vermişti. Ancak Sane, bu anlaşmaya memnun kalmadığı için ani bir menajer değişikliğine giderek Pini Zahavi ile yeni bir anlaşma yapmayı tercih etti.