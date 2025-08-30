Haberler

Fenerbahçe, Semedo’nun Kas Yaralanmasını Açıkladı

Sakatlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Fenerbahçe, Benfica karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra 6 maçta forma giyen Semedo’nun durumu taraftarları kaygılandırdı.

MR Görüntüleme Sonucu

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, “Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Semedo’nun tedavi süreci, takımın performansı açısından da büyük önem taşıyor.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

