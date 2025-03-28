Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Deplasmanında

FENERBAHÇE, SİPAY BODRUM FK İLE KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Grey Beton Bodrum Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. Karaoğlan’ın yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay olacak. Ayrıca, maçın VAR koltuğunda Portekizli hakem Luis Godinho yer alacak.

FENERBAHÇE’DE SARILAR CEZA SINIRINDA

Sipay Bodrum FK maçı öncesinde Fenerbahçe’de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3’er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor’a karşı sahada olamayacak.

FUTBOLCU KADROLARI

Fenerbahçe’nin olası kadrosu şu şekilde: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca. Bodrum FK’nın kadrosunda ise Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro ve Puşcaş bulunuyor.