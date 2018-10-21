Fenerbahçe Sivas deplasmanında 2 puan bıraktı!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, yine beklenen sonucu alamadı.

Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı 9 puanla tamamladı.

Phillip Cocu, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Medipol Başakşehir maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki maçta Cocu, ligin 8. haftasında 0-0 sona eren Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11’de forma şansı bulan Islam Slimani, Diego Reyes ve Mauricio Isla’nın yerine, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado’ya forma verdi.

Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna, ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre iki değişikliğe gitti. Tuna, kırmızı kart cezalısı Douglas’ın yerine Uğur Çiftçi’ye, kaleci Ali Şaşal Vural’ın yerine de Tolgahan Acar’a ilk 11’de şans verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tam anlamıyla bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da önemli pozisyon yakalamakta zorlanırken, ilk 45 dakikanın en net pozisyonunda Frey topu auta attı. İkinci yarı ise pozisyonlar başladı. Önce Soldado iki kez golü bulamadı. Ardından ev sahibi ekip, Emre ve Robinho ile net fırsatları kullanamadı. Mehmet Ekici ve Isla’nın oyuna girmesiyle biraz daha etkin olan Fenerbahçe, 73’te Mehmet Ekici ile direği geçemedi.

Kalan bölümde iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe haftayı 9 puanla tamamladı. Sivasspor ise 10 puanda.