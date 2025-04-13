Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaştı. Penaltı beklentisi vardı, hakem onaylamadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada detaylı bir pozisyona tanıklık etti. 54. dakikada, Mert Müldür’ün Sivasspor ceza sahasında Charisis ile girdiği mücadelede düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular penaltı talep etti.

PENALTI BEKLENTİSİ

Oyun devam ederken, futbolcular hakem Yasin Kol’a itirazda bulundu. Ancak, hakemin kararı, oyunun sürdürülmesi yönünde oldu. VAR hakemi Markus Schmidt de durumu incelemeye almayı önermedi.

MAÇ GÖRÜNTÜLERİ

Karşılaşma içinde gelişen bu önemli pozisyon, izleyenlerin dikkatini çekti. O anlar, BEIN SPORTS ekranlarından yayınlandı.