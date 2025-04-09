Fenerbahçe, Sivasspor’la Deplasmanda Kapışacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşmak üzere deplasmana gidiyor. Süper Lig’de şu ana kadar 68 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçını kazanarak lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmayı hedefliyor.

MAÇ TARİHİ VE HAVA DURUMU

Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç günü Sivas’ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe mücadelesi, 13 Nisan Pazar günü, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

GEÇEN MAÇIN SONUCU

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor’u 4-0 yenmeyi başarmıştı. Bu mücadelede goller; 24. dakikada Samet Akaydın, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin’den gelmişti.