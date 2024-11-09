Fenerbahçe – Sivasspor Maç Bilgileri Açıklandı

MAÇIN TARİHİ VE HAKEMİ HAKKINDA BİLGİLER

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor ile mücadele edecek. Maç 10 Kasım 2024’te oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olurken, 1. yardımcı hakem Kerem Ersoy, 2. yardımcı hakem Serkan Çimen ve dördüncü hakem Erkan Özdamar olarak belirlenmiş durumda.

CANLI YAYIN VE KANALLAR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadele, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak. Maçın canlı yayını TOD TV ve beIN SPORTS 1 kanallarında gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe ve Sivasspor için maç öncesinde taraftarlar muhtemel ilk 11’leri merak ediyor. Maç öncesi güncellenmeler ve ekiplerin form durumları, karşılaşmaya dair tartışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Fenerbahçe – Sivasspor maçı ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.