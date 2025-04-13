Fenerbahçe – Sivasspor Maçı Özeti İzle

Fenerbahçe – Sivasspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig’in önemli maçları arasında yer aldı ve futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçı izleyemeyenler ise geniş özet ve gollerin tekrarını görmek için internet üzerinde araştırmalar yapıyor. “Fenerbahçe – Sivasspor maçı özeti izle” anahtar kelimesiyle başta YouTube olmak üzere dijital platformlarda karşılaşmanın detaylarını arayan taraftarlar, maçtaki kritik anları öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne sonuçla bitti ve goller kimin tarafından atıldı? İşte, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yaşanan maçın tüm önemli anları ve geniş özet videosu…

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞMAK MÜMKÜN

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gerçekleşen Sivasspor – Fenerbahçe maçı, heyecan dolu anlara sahne oldu. Deplasmanda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın ilk golü, 42. dakikada Anderson Talisca’dan geldi. Yıldız oyuncu, serbest vuruşla harika bir gol atarak Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47. dakikada Dusan Tadic’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip Sivasspor, 57. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından attığı golle maça yeniden tutundu. Ancak maçın sonunda Tadic, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1 yaparak galibiyeti Fenerbahçe’ye getirdi. Ayrıca, 85. dakikada Sivasspor’dan Uros Radakovic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını artırarak ligdeki konumunu güçlendirirken, Sivasspor önemli bir kayba uğradı. Maçı kaçıran taraftarlar için, maçın geniş özeti ve gol anları dijital platformlar ve YouTube aracılığı ile yayınlandı.