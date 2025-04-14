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Fenerbahçe, Sivasspor’u Mağlup Etti

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor’u dış sahada 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası bir paylaşım yaptı. Maçın ardından kentten ayrılan takım, soğuk ve karlı havada uçağa binmeden önce Mourinho tarafından paylaşımda bulunuldu.

KAR YAĞIŞI ALTINDAKİ GÖRÜNTÜ

Jose Mourinho, kar yağışı altında çekilmiş bir görüntüyü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımla, takımın gösterdiği performansa dair duygularını ifade etmeye çalıştı. Fenerbahçe, 31. haftada aldığı bu galibiyetle ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürmekte.

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