Fenerbahçe, Sivasspor’u Yendi, Mücadele Zor

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor’u deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, karşılaşma hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. “Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk” ifadelerini kullandı.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI

Mourinho, rakiplerinin attığı harika bir gol olduğunu belirterek, “O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı” dedi. Ayrıca, “Fenerbahçe’nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor’un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Livakovic hakkında daha önceki açıklamalarına değinen Mourinho, “Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı” dedi. En-Nesyri’nin performansına da dikkat çekerek, “Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız” ifadelerini kullandı.