Fenerbahçe, Skriniar İçin Hareket Geçti

FENERBAHÇE, MİLAN SKRINIAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe, gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Milan Skriniar’ın bonservisini alma konusunda adım attı. Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki topçusu için başlangıçta 20 milyon euro seviyesinde bir gelir bekliyordu. Ancak Fenerbahçe, yaptığı görüşmelerle bu fiyatı 15 milyon euroya düşürmeyi başardı. Milan Skriniar’ın Fenerbahçe’ye transferinin oldukça yakın olduğu bildirildi.

PARIS SAINT-GERMAIN KABUL EDECEK Mİ?

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, 15 milyon euro ile PSG’yi ikna etme yolunda ilerliyor. Sarı-Lacivertli takım, bu tecrübeli savunmacının transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Fakat oyuncunun Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen teklifler aldığı da belirtiliyor. Milan Skriniar’ın Fenerbahçe’ye geçişinin neredeyse kesinleştiği vurgulandı, ancak son anlarda durumun değişebileceği de ifade ediliyor.

Bu arada, Paris Saint-Germain, Skriniar’ı kadrosunda yollamak için kesin karar vermesi için oyuncuya ay sonuna kadar süre tanıdı. Slovak futbolcunun, önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.