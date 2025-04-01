Fenerbahçe, Skriniar İçin Transfer Girişiminde

FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda gelecek sezon için transfer faaliyetlerine hız verdi. Yönetim, Mourinho’nun vazgeçilmez oyuncusu olan savunma oyuncusu Skriniar’ın bonservisini almak için harekete geçti. Skriniar, Premier Lig’den beklediği gibi bir teklif almadığı takdirde Fenerbahçe ile uzun dönemli bir sözleşme imzalayıp kariyerine burada devam etmeyi planlıyor.

Skriniar İle İlgili Gelişmeler

Fenerbahçe’nin Paris Saint-Germain ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerde, Milan Skriniar için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedelinin konuşulduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı amaçlıyor. Skriniar, Fenerbahçe’de kalmaya sıcak baksa da Premier Lig’de oynama hayalini sürdürmekte. İngiliz ekibi Tottenham’ın oyuncuya olan ilgisi gündemde, ancak şu ana kadar somut bir teklifin yapılmadığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor ve eğer Slovak savunmacı Premier Lig’den istediği gibi bir teklif almazsa, kariyerine Sarı-Lacivertli formayla devam etmeye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde. Yönetim, Skriniar transferini bir an önce sonuçlandırmak isterken, oyuncunun başka teklifleri bekleme olasılığı süreci uzatabilir.